■MLBドジャース 5ー1 ブルージェイズ（日本時間9日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのブルージェイズ戦に“1番・DH”で出場し、5打数3安打の活躍でチームの勝利に貢献。7戦連続ヒットをマークし、1試合3安打は今季9度目で、6月16日のジャイアンツ戦以来の44試合ぶりとなった。先発のC.カーショー（37）は6回（74球）を投げ、7安打を許すも失点1に抑え、今季6勝目（通算218勝目）を手にした。こ