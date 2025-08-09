最大で9連休となるお盆休み初日の9日、ふるさとや行楽地で過ごす人たちの帰省ラッシュがピークを迎え、新幹線は朝から混雑しています。 【写真を見る】“最大9連休”のお盆休み新幹線・名古屋駅のホームはふるさとや行楽地に向かう人でにぎわう高速道路も安全運転で （広島へ旅行）「サッカー観戦や平和記念公園に行く」 （宮崎に帰省）「川遊びにいく」 （博多へ帰省）「野球観戦とおばあちゃんの家に