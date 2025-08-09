長野県警松本署は９日、同県松本市の農園で収穫前のスイカ約６００個（約１２０万円相当）が盗まれたと発表した。同署は窃盗事件として調べている。発表によると、同日午前７時頃、農園関係者から「スイカがなくなっている」と１１０番があった。８日午前１１時頃〜９日午前６時半頃、盗まれたとみられる。