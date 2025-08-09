レアル・マドリーとアディダスは8日、2025-26シーズンに着用するサードユニフォームを発表した。新サードユニフォームは青をベースに、アクセントカラーとして白を採用。クラブは公式サイトで「ベルナベウのスタンドをイメージした青色を基調とし細部は白、アディダス・オリジナルスの象徴的な三つ葉マークが入っている。デザインはレアル・マドリーとアディダスのアイデンティティの完璧な融合を意味している」と紹介した。