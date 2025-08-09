声優、俳優、歌手として活躍する宮野真守が８日、８ｔｈアルバム（タイトル未定、１１月１９日リリース）からの先行楽曲「ジャンプしてみて」をデジタルリリースした。同曲はどこか懐かしさを感じるソウルファンクナンバー。夏の音楽フェスなどで宮野の音楽に初めて触れる人でも自然に乗れてしまう、無条件で楽しんでもらうことを目指した楽曲となっている。配信と合わせて同曲のミュージックビデオ（ＭＶ）も公開。歌詞の内