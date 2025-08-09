「ドジャース−ブルージェイズ」（８日、ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。七回にこの日３本目の安打を放った。大谷の１試合３安打は６月１５日・ジャイアン戦以来で、今季９度目。２−１の七回無死一塁で迎えた大谷の第３打席。２番手のリトルから放った打球は一塁手のミットをはじく内野安打となった。無死一、三塁となりベッツの遊ゴロ野選で三塁走者のフリーランドが生還。本塁ク