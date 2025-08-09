京都サンガF.C.は9日、2025シーズンのキャプテンを務めていたMF川崎颯太(→マインツ)、副キャプテンだったGKク・ソンユン(→ソウルイーランドFC)の移籍に伴い、キャプテンにMF福岡慎平、副キャプテンにGK太田岳志が就任することを発表した。福岡はクラブ公式サイトを通じ、「残りのシーズン、キャプテンを務めます!このタイミングで任せてくれた監督、コーチングスタッフ、選手の皆さんに感謝しています。僕たちに残された大会