猛暑日が続き、おうちで過ごす時間が増えている方も多いのでは？今回は木製インテリアブランド「YARN」から登場する、涼しげなラタンシリーズの新作照明をご紹介。昼夜で異なる印象の光が楽しめるライトを取り入れて、お部屋をアップデートしてみませんか？新作のブラケットライトは、8月8日（金）より公式オンラインストアなどで販売がスタートしています。「YARN」の籐シリーズに新作照明がお目見え「YARN」は、2012年にスタート