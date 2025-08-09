◇インターリーグドジャース5―1ブルージェイズ（2025年8月8日ロサンゼルス）ドジャース大谷翔平投手（31）は8日（日本時間9日）、本拠でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。5打数3安打2得点の活躍を見せ、1試合3安打は6月15日のジャイアンツ戦44試合ぶりとなった。5回には二塁打で出塁し、続くムーキー・ベッツ内野手（32）の逆転2ランをおぜん立てするなど、チームの勝利に貢献した。ナ・リーグ西地区2位のパド