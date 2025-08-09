8月9日、バンテリンドームナゴヤで行われる中日ー広島戦。中日の先発は、9日が23歳の誕生日の高橋宏斗投手です。8月2日の広島戦では、9回2安打無失点の好投で完封勝利をあげました。また、右尺骨肘頭疲労骨折で戦列を離れていた松山晋也投手（25）が、およそ1カ月ぶりに出場選手登録されました。代わってジュニオル・マルテ投手が登録を抹消されています。打線は1番に上林誠知選手を起用し、8日の試合で9回に