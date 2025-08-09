女優の比嘉愛未が8日、インスタグラムで北海道旅行の様子を公開。雄大な自然やカニ、ラーメン、寿司などのグルメを満喫し、ファンから「素敵な夏休み」「楽しそう」と反響が寄せられている。【写真】比嘉愛未、“夏休み”の北海道旅行を満喫グルメ写真も！比嘉は「Summer vacation」「#trip #北海道」のコメントとともに、北海道で撮影した複数枚の写真を投稿。湖のほとりで笑顔を見せるカットや、窓辺でくつろぎながら緑を