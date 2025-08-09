¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê8·î8Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢39¹æ¤ÏMLBÄÌ»»1000°ÂÂÇ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ëÃÆ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ2ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢±¦ÏÓ¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬º¸ÏÓ¡¦¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤È¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÂÐ·è¤òÀ©¤·¤Æº£µ¨6¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ6Æü¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ç39¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢MLBÄÌ»»1000°Â