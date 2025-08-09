◇女子プロゴルフツアー北海道ｍｅｉｊｉカップ第２日（９日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、最終組が前半９ホールのプレーを終えた。前週のＡＩＧ全英女子オープンでメジャー＆米ツアー初優勝を飾った山下美夢有（みゆう、花王）は１２位で出て２バーディー、ボギーなしで通算４アンダーの７位で前半を折り返した。浜崎未来（大和ハウス工業）は６８をマークし、６アン