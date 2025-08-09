マリナーズのカル・ローリー捕手は8日（日本時間9日）、本拠地T-モバイルパークでのレイズ戦に「2番捕手」で先発出場。劣勢の8回裏に今季43号3ランを放った。ア・リーグ本塁打部門2位のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）とは6本差に。両リーグでも、カイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に2本差をつけてトップをキープしている。 ■2位ジャ