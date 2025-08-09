◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（９日・みずほＰａｙＰａｙ）【日本ハム】１（中）五十幡、２（左）水谷、３（指）レイエス、４（一）マルティネス、５（二）石井、６（三）清宮幸、７（右）万波、８（捕）田宮、９（遊）水野、▽投＝加藤貴【ソフトバンク】１（中）周東、２（左）柳町、３（右）近藤、４（指）山川、５（一）中村、６（三）ダウンズ、７（遊）川瀬、８（捕）海野、９（二）牧原大、▽投＝有原