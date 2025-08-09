2歳からピアノを始め、現在は日本、ヨーロッパで演奏活動を行っているピアニストの中井知子が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。がんの診断を受け、8月下旬に緊急手術を受けることを報告した。中井は「ご報告」と題した文章をアップ。「実は、重度の胃潰瘍だけでなく、癌の診断も受けており、8月下旬に緊急手術となりました。突然のご報告となり、驚かせてしまうことをお詫びいたします」と記した。続けて「5月は日本で演奏でき