イスラエル政府が８日（現地時間）、ガザ地区全域を掌握するための軍事作戦を承認した。首相室はこの日、声明を出し、「安保内閣がハマス撃退のための首相の提案を承認した。ガザシティを掌握する準備をする」と明らかにした。ネタニヤフ首相は前日、パレスチナの武装組織ハマスとの葛藤が続く中、ガザ地区全域を掌握すると述べた。イスラエル内閣が明らかにした戦争終息のための５つの原則は▼ハマスの武装解除▼人質全員の帰還▼