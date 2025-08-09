明秀学園日立―聖隷クリストファー8回表聖隷クリストファー1死一、三塁、谷口が一前にスクイズを決める。捕手野上＝甲子園聖隷クリストファーの左腕、高部は切れの良い速球を高低に投げ分け、緩急も効かせて4安打1失点で完投した。攻撃は6犠打と手堅く、着実に得点。六回1死満塁、江成の二ゴロで勝ち越し。八回は谷口のスクイズに、江成と河原の適時打で3点を加えた。明秀学園日立は九回に2安打で見せ場をつくったが無得点。