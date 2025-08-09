俳優の小澤征悦が、毎夏恒例の日本テレビ系『24時間テレビ48』（30日、31日）内ドラマスペシャル『トットの欠落青春記』（30日後9：00ごろ）に出演することが9日、発表された。主人公・黒柳徹子（芦田愛菜）の父を演じる。【写真】学生時代のトットちゃん（黒柳徹子）今作は、黒柳の著作『トットの欠落帖』（新潮文庫刊）を原案として、黒柳が“NHK専属女優”となるまでの青春時代を描く。きょう9日放送の『サタデーLIVEニュー