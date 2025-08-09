元AKB48で俳優の北原里英（34）が8日、自身のインスタグラムを更新。“印象ガラリ”なニューヘアを披露した。【写真】「ギャルママ激かわ」人生初”金髪メッシュ”の新ヘアを披露した北原里英「人生初エクステで金髪メッシュになってみました！」と報告し、8枚の写真をアップ。これまでのショートヘアから一変、金髪メッシュのロングヘアに変身している。このイメチェンヘアは「夏の間だけ」だそうで、北原は「どうでしょう