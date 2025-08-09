九州に停滞する前線が１２日にかけて北上する影響により、９〜１１日の３連休は九州や中国、近畿などの各地方で警報級の大雨となる可能性がある。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒を呼びかけている。記録的な大雨に見舞われた鹿児島県で９日、姶良市の土砂崩れで行方不明となった３０歳代の女性の捜索が続いた。同市では計１万７０００戸の断水も発生。復旧の見通しは立っていない。一方で、北日本の上空に