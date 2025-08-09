SUPER JUNIORのシンドンが冬に車中で眠ってしまい、命の危機を感じたという、ゾッとするエピソードを公開した。 【写真】思わぬ“サバイバル”エピソードを明かしたシンドン このほど、SUPER JUNIORのキュヒョンの公式YouTubeチャンネルに投稿された動画に、メンバーのシンドン、ヒチョル、ウニョクが出演し、デビュー当時の裏話を語った。 メンバーたちは、デビューした2005年当時