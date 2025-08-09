8月8日行われた夏の全国高校野球で高知中央は滋賀の綾羽に4対6で敗れ、初戦突破はなりませんでした。午後7時50分。大会史上最も遅いプレイボールとなった高知中央と滋賀・綾羽の一戦。2年ぶり2回目の大会出場となった高知中央は3回、5番井筒の犠牲フライで先制します。続く4回にも犠牲フライで追加点を稼ぎますが、5回に綾羽が甲子園初得点を挙げたあと9回にも満塁のチャンスで1点を追加し、2対2となり、土壇場で試合は振り