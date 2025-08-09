¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡Ò¿·³ã ±í»°¾ò±ØÁ°¡Ó¤Î´ûÂ¸Åï¤ÎÎÙÃÏ¤Ë¡¢ÁýÃÛÅï176¼¼¤ò8·î1Æü¤Ë³«¶È¤·¤¿¡£ÁýÃÛÅï¤Î·úÊª¤Ï14³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢µÒ¼¼¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥½¥Õ¥¡¤òÇÛ¤·¤¿¥³¡¼¥¸¡¼¡¢¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ä¥¤¥ó¡¢DENBA¶õ´Ö¡¢¥È¥ê¥×¥ë¤Î5¥¿¥¤¥×·×176¼¼¤òÀß¤±¤ë¡£¼¼Æâ¤Ë¤Ï50·¿°Ê¾å¤Î±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¡¢Ëí¸µ½¸Ãæ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¡¢µÒ¼¼¥Ø¥Ã¥É¥Ü¡¼¥É¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î¿§¤Ï»ëÇ§À­¤ÎÎÉ¤¤Çò¿§¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£´ÛÆâ¤Ë¤Ï´ûÂ¸Åï¤«¤é°ÜÀß¤·¤¿Âç