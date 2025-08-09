ウェスティンホテル東京は、栗・ぶどう・洋なし・無花果など秋の味覚を楽しむデザートブッフェを9月1日から11月7日までの平日限定で開催する。熊本県産栗のモンブラン、フランス産栗のモンブラン、さつま芋のモンブラン、シャインマスカットのトライフル、キャラメリゼしたりんごとチョコレートのタルトシブースト、かぼちゃとオレンジのボローヴァン、ヘーゼルナッツクリームにペカンナッツを合わせたアンブルペカン、ブランマン