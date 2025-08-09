モデル・蛯原友里の双子の妹でチャイルド・ボディ・セラピストとして活躍する蛯原英里が7日に自身のアメブロを更新。100円ショップ『Seria（セリア）』で“ラス1”だった暑さ対策グッズを紹介した。この日、英里は「外から赤い顔で帰ってきた子どもたちが自分で冷凍庫を開けてポンと頭にのせるのが日課に」と購入した『やわらかアイスパックヘッド用』を使用した子ども達の姿を公開。「ゲーム感覚でバランスとってのせてくれるし『