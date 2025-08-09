米男子ゴルフツアーのプレーオフ第１戦「フェデックス・セントジュード選手権」２日目（８日＝日本時間９日、テネシー州メンフィスのＴＰＣサウスウインド＝パー７０）、悪天候で競技中断となりサスペンデットとなった中、２７位から出た松山英樹（３３＝ＬＥＸＵＳ）は１５番まで終えて５バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの通算２アンダーで暫定３１位につけた。昨年大会優勝の松山は１２年連続のプレーオフ参戦。初戦は