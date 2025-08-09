モデルの美香さんは8月8日、自身のInstagramを更新。仕事について悲しい報告しました。【写真】美香のいきなりの報告とは？「美人百花といえば、美香ちゃんでした」「突然の報告でごめんなさい」と書き出した美香さん。「美人百花。本日８月８日発売をもって休刊となります」と報告しています。続けて「20年間共に歩んできた大切な雑誌。最後に素敵な撮影を組んでくださいまして、涙しながらの撮影となりました。日本の".上品大人