【モデルプレス＝2025/08/09】女優の大地真央が8月8日、自身のInstagramを更新。夫との故郷での墓参りの様子を撮影した寄り添う2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】大地真央、12歳年下夫とのラブラブ2ショット◆大地真央、夫との2ショット大地は「先日お墓参りに行ってきました 徳島阿波踊り空港から淡路島へ」と故郷での墓参りを報告。「淡路島の夏 家族みんなで美味しいお料理と、美味しい空気と、海と山 故郷はやっ