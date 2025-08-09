「定期預金で資産を運用しているけれど、途中で追加預金すると金利計算はどうなるの？」と、このような疑問を感じている方も多くいるのではないでしょうか。 この記事では、定期預金で追加預金をする場合に適用される金利や金利の計算方法について解説しています。最後まで読んでご自身の資産運用の参考にしてください。 定期預金中に追加で入金は可能？ 結論から先にお伝えすると、定期預金中の追加預金の可否は金