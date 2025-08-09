８月９日の札幌５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝１１頭立て、ワラビガミは競走除外）は、レイチェル・キング騎手＝英国出身、オーストラリア拠点＝騎乗のヒシアムルーズ（牡２歳、美浦・堀宣行厩舎、父サートゥルナーリア＝が１番人気に応え２馬身差の快勝。勝ち時計は１分５０秒０（良）。スタートを決め、スッと好位につけ３コーナー過ぎからは手応え良く先頭へ。直線も後続とのリードを保ったまま先頭でゴールを駆け抜