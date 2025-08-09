阪神は９日、ＳＧＬでインドネシアの子どもたちを対象に球団ＯＢによる野球教室を実施した。秋山ＢＡ（ベースボール・アンバサダー）、陽川アカデミーコーチ、江越アカデミーコーチが参加。２０２４年「第１回アジア甲子園」の出場者から選ばれた１３選手と約２時間半、交流した。参加者は前日８日は夏の甲子園を現地観戦し、“本物”を体感した。「アジア甲子園」は元巨人の柴田章吾氏（３６）が代表理事を務める一般社団法