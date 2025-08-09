「フィギュアスケート・サマーカップ」（９日、木下カンセーアイスアリーナ）ジュニア女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、今季初戦となった世界ジュニア３連覇の島田麻央（木下グループ）は、６７・８１点で暫定１位に立った。「今季初の試合で緊張しましたし、不安はあったけど、なんとか大きなミスなく終わることができて良かったという思いと、もう少し良い演技ができたんじゃないかという思いがあります」と振り返っ