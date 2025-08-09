宮内庁はきょう（9日）、戦後80年の「長崎原爆の日」にあたって、天皇皇后両陛下と愛子さまがお住まいの皇居・御所で黙とうされたと発表しました。また、上皇ご夫妻はお住まいの仙洞御所で、「平和祈念式典」のテレビ中継を見ながら黙とうされたということです。上皇さまは、▼6月23日の沖縄戦終結の日、▼8月6日の広島原爆の日、▼8月9日の長崎原爆の日、▼8月15日の終戦の日を「忘れてはならない4つの日」としていて、天皇ご一家