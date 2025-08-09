アサヒグループ食品の人気タブレット「ミンティア」から、旅気分も楽しめる新フレーバーが登場♡9月1日より全国で発売されているのは、福岡の「あまおう苺」と広島の「瀬戸田レモン」を使った2種類の限定フレーバー。果実の豊かな味わいをぎゅっと閉じ込めた小粒タイプで、気分転換にもぴったり。パッケージにはご当地の風景もデザインされていて、持ち歩きたくなる可愛さです♪ 芳醇な