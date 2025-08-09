◆第107回全国高校野球選手権大会・1回戦西日本短大付4―3弘前学院聖愛（9日、甲子園）西日本短大付の園原勘太（3年）が代打で好機を広げる活躍を見せ、逆転勝につなげた。1点ビハインドの7回1死二塁、先発の中野琉碧（3年）の代打で出場。真っすぐを中前に運んで一、三塁とした。夏は福岡大会通じて初めての出場での貴重な安打。「やってやろう、楽しみたいと思って打席に入った。うれしかった」と笑顔を見せた。続く奥駿