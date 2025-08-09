福岡管区気象台は9日午前10時50分、大雨と突風に関する九州北部地方（山口県を含む）気象情報第11号を発表した。山口県、福岡県、佐賀県、長崎県では、9日夜のはじめ頃から10日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がある。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒。［気象概況］九州北部地方にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常