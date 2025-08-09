長崎平和祈念式典の会場の様子とともに「被爆80年の式典に参列する国や地域について」「核兵器を巡る世界の情勢について」など、ジャーナリストの池上彰さんが解説します。 ※くわしくは動画をご覧ください ■式典の招待について ■今年は中国が2020年以来の欠席 ■長崎と広島の式典の違い