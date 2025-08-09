8月8日、静岡県伊東市で夏の恒例行事「松川灯籠流し」が行われ、多くの人で賑わいました。 【写真を見る】川面を照らす光が夏の夜の幻想的な雰囲気に 恒例の「松川灯籠流し」＝静岡・伊東市 2025年で79回目を迎えた「松川灯籠流し」は、伊東・夏の一大イベント「按針祭」の初日を飾る行事です。 市民や観光客が願い事などを書いた灯籠を温泉街を流れる松川に流しました。 色とりどりの灯籠は水面をゆったりと進み、川面を照ら