お盆休みが始まり、ふるさとや行楽地で過ごす人たちの帰省ラッシュがピークを迎えています。 ＪＲ広島駅は朝から大きな荷物を持った家族連れなどで混雑していました。 ＪＲ西日本によりますと新幹線の下りは９日がピークで、午前の東京、新大阪発のこだま・さくら・のぞみなど、すべて新幹線が満席になったということです。 お盆期間中の東海道・山陽新幹線の「のぞみ」は全席指定席となっていて、上りのピー