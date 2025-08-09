2025年8月9日に行われた長崎平和祈念式典で石破茂 内閣総理大臣が読み上げた「内閣総理大臣挨拶」の全文は以下の通りです。 【以下全文】内閣総理大臣挨拶 本日ここに、被爆八十年目の長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典に当たり、内閣総理大臣として、犠牲となられた方々の御霊に対し、謹んで哀悼の誠を捧げますとともに、今なお後遺症に苦しんでおられる方々に、心からのお見舞いを申し上げます。 今から八十年前の今日、この街