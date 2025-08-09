8月9日から最大9連休となるお盆休みが始まりました。ふるさとや行楽地で過ごす人たちの帰省ラッシュで、静岡県内の交通機関にも混雑が出ています。 【写真を見る】「静岡楽しみ」「お茶を飲んでみたい」最大9連休 帰省ラッシュ始まる 新幹線ひかり 下り150% 上り120% JR静岡駅では、9日朝から大きな荷物や手土産を持って新幹線に乗り込む家族連れの姿が多くみられています。 ＜神戸から旅行に来た家族＞ Q静岡どうですか？「楽