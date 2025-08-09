俳優の奥田瑛二（75）が9日、東京ビッグサイトで行われた、男性の美と健康を表彰する「第5回 Men’s Beauty アワード」に出席、健康管理について語った。同イベントは、今年で5回目の開催となり、計10部門の表彰が行われた。奥田は、「Beautyライフスタイル部門」を受賞した。75年間、体調不良や入院の経験がなく、健康への感心もなかったが、「1年ぐらい前から心がけるようになった」という。きっかけは2人の孫の存在。奥