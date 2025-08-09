第107回全国高校野球選手権大会は8月9日、午前の部1回戦2試合が行われ、静岡代表で甲子園初出場の聖隷クリストファーが明秀日立(茨城)と対戦、5-1で勝ち、甲子園初勝利を挙げました。静岡県勢が夏の甲子園で初戦突破するのは3大会連続となります。聖隷クリストファーは、2回戦(大会10日目、8月14日)で西日本短大附属(福岡)と対戦します。 【第107回全国高校野球選手権大会1回戦=阪神甲子園球場:23,000人】 聖隷クリ