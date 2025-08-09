アートなどを通じて,誰もが気軽に集まり楽しむことのできる交流スペースが、広島市内に期間限定で誕生しました。 広島市中区紙屋町シャレオには、ビーズが入ったクッションや植物などが置かれ誰でも気軽に集まって交流できる空間がオープンしています。 高校生や大学生ら若者が集まる環境づくりを目指している「ＬａＬａｂ」が企画しました。 8日は平和公園の観光客などと協力して作った折り鶴およそ２