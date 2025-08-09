「長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典」に参列し、会場を後にする被団協代表委員の田中熙巳さん（手前）＝9日午後、長崎市の平和公園日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の田中熙巳代表委員（93）＝埼玉県新座市＝は9日、長崎市の平和祈念式典に参列後、報道陣の取材に応じた。被団協が参加を求める核兵器禁止条約について、石破茂首相が式典あいさつで言及しなかったことに「政府は今までの考えを改めておらず残念だ。われわれの