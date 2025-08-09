タレントの松嶋尚美（53）が8日、自身のインスタグラムを更新。夫で音楽家・文筆家など表現者として活動するTOCCO（結婚当時はロックバンド、マーサス・サウンド・マシーンのヒサダトシヒロとして活動）、長男・珠丸（じゅまる／13）さん、長女・空詩（らら／12）さんらとの、仲むつまじい旅の様子を公開した。【写真】「いつの間にこんなに大きく」松嶋尚美が公開した夫＆13歳長男＆11歳長女らとの“旅行満喫”家族ショット「