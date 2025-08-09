◇MLB ドジャース-ブルージェイズ(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのムーキー・ベッツ選手が約1か月ぶりのホームランを放ちました。1点を追う5回、先頭アンディ・パヘス選手が安打で出塁しますが、続くアレックス・フリーランド選手のファウルフライの間にエンドランのため飛び出したパヘス選手が戻りきれず、痛恨のダブルプレー。嫌な流れとなりますが、2アウトから1番の大谷翔平選手が右中間への二塁打で出塁でし