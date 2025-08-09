レクサス「LBX」の“お手頃モデル”にも注目レクサスのコンパクトSUV「LBX」。2025年5月15日に一部改良が発表され、「Active」グレードの追加や走行・快適性能の向上が図られました。そんなLBXですが、最も手頃な価格のモデル「Elegant」も注目される存在です。最安なのに遜色ないレクサス「LBX Elegant」【画像】超カッコイイ！ これが40万円安いレクサス「小さな高級車」です！（27枚）2023年12月に発売されたLBXは、「今