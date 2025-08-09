２日のプロボクシング東洋太平洋タイトルマッチ後に急性硬膜下血腫で緊急手術を受け、８日夜に都内の病院で亡くなった日本スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）５位の神足（こうたり）茂利さん（享年２８）＝Ｍ・Ｔ＝に対し、ボクシング関係者から悲しみの声が寄せられている。元世界２階級制覇王者の京口紘人さんは自身のＳＮＳに「ご冥福（めいふく）をお祈りするとともに、ご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます」と投